Urlauberauto ging bei der Anreise in Flammen auf

Schlimmer kann ein Urlaub wohl nicht beginnen: Das Auto einer französischen Urlauberfamilie ging am Donnerstagabend in Tirol bei der Anreise zur Unterkunft in Achenkirch (Bezirk Schwaz) plötzlich in Flammen auf. Die Eltern und ihre zwei Kinder konnten den Wagen noch rechtzeitig verlassen.