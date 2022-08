Beim Canyoning schwer verletzt: Bergung aus Klamm

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 15 Uhr im Zuge einer geführten Tour in der Taxaklamm in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel): „Der 54-Jährige aus Deutschland rutschte über eine Felsrutsche in eine kniehohe Gumpe und erlitt dabei eine Beinfraktur“ berichtete die Polizei.