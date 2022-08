„So eine Dichte gab´s in Sturms Angriff noch nie!“

Das Tempo der Zugänge („so schnell waren vielleicht Mario Haas oder Alain Masudi“) hat’s in dieser geballten Form noch nie geben, so Neukirchner: „Und sie sind alle unterschiedliche Typen, machen Sturm unberechenbarer! Höjlund ist der explosivste, doch auch Emegha kommt schnell auf Touren. Fuseini und Lang machen es den Gegnern durch ihre kurzen Haken extrem schwer.“ Zu den vier Raketen kommt noch Manni Sarkaria: „Er ist ein Wahnsinns-Linksfuß - und ein genialer Fußballer. So wie Jakob Jantscher, der uns gegen Kiew schwer abgegangen ist. Mit seiner Erfahrung hätten wir den Aufstieg schaffen können.“