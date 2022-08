„Von Pandemie-Krise hin zu einer Kosten-Krise“

Von fünf Prozent im Jänner auf satte 9,2 Prozent im Juli kletterte die Inflationsrate. Wie hoch sie in den kommenden Monaten noch klettern wird, wird sich erst zeigen. Fakt ist aber: Alles wird teurer, wie die „Tiroler Krone“ schon öfter berichtete. Am Mittwoch rückten Stefan Mair, Gremialobmann des Lebensmittelhandels in der Tiroler Wirtschaftskammer, und sein Stellvertreter, Lorenz Wedl, aus, um über die verschiedenen Einflussfaktoren zu berichten und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung zu geben.