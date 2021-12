Polestar bringt den „3“ in Stellung gegen Cayenne

Volvos Elektroableger Polestar hat ein erstes Foto des für 2022 angekündigten Elektro-SUV 3 veröffentlicht. Obwohl das Fahrzeug in Tarnfolie gehüllt ist, sind mehrere Details wie eine sich nach vorne abflachende Front und ein sich nach hinten stark verjüngendes seitliches Fensterband erkennbar. Am Heck deuten sich zudem kraftvoll ausgestellte Radhäuser an. Insgesamt wirkt das SUV knackig proportioniert.