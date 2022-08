Badeunfall am Wörthersee: Urlauberin (44) tot

Nach Angaben der Polizei ist die Urlauberin aus Deutschland gemeinsam mit ihrem 53-jährigen Freund am Montag um 23.30 Uhr vom Besuch bei Bekannten zurück in ihr Urlaubsquartier gefahren. Die 44-Jährige wollte sich vor dem Schlafen gehen noch etwas abkühlen und in den See springen.