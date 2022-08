Hacker bringt „Doom“ auf Traktor zum Laufen

Um „Doom“ auf der Benutzeroberfläche des Traktors spielen zu können, musste Sick Codes das Linux-System der Landmaschine jailbreaken. Zusammen mit der „Doom“-Modderin Skelegant installierte er anschließend eine „stilechte“ Version des Shooter-Klassikers. Anders als im Original von 1993 spielt diese in einem Kornfeld, in dem die Gegner niedergemäht werden müssen - mit einem Traktor. Gameplay-Videos davon zeigte der Sicherheitsforscher am Wochenende auf der Hacker-Konferenz Def Con in Las Vegas.