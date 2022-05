Russen stehlen Traktoren, Hersteller legt sie lahm

Laut einem CNN-Bericht wurden dem ukrainischen Landmaschinenhändler in Melitopol Traktoren, Ernte- und Sämaschinen von russischen Truppen gestohlen. Teile der mit GPS-Sendern versehenen Beute wurden vom Hersteller in ukrainischen Dörfern in der Nähe Melitopols geortet, ein Teil war bereits ins 700 Kilometer entfernte Tschetschenien abtransportiert worden.