Österreich: Unvorbereitet in die nächste Asylkrise

EU-Lösung „unrealistisch“ bis „gescheitert“

Asylverfahren an Außengrenzen - dies werde schon seit 20 Jahren diskutiert, sagt Georg Bürstmayr von den Grünen. „Ich fürchte, das wird weiterhin nicht gelingen, jedenfalls nicht so, dass menschenrechtliche Mindeststandards eingehalten werden.“ Die Zahl der Asylanträge an den Grenzen steige stark, aber nicht die derer, die in Österreich bleiben. Viele ziehen weiter. „Das sehen wir an der Zahl der Menschen in Grundversorgung, die bleibt auf stabilem Niveau“, sagt Bürstmayr, der wie andere betont, man müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Das dürfte wohl ein zu langwieriges Unterfangen werden.