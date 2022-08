Zahlen steigen: Neue Flüchtlingsströme nach Europa

Schon über 31.000 Asylanträge in Österreich

Viele der Flüchtlinge, die sich auf die Reise nach Europa gemacht haben, wollen auch nach Österreich. Laut den aktuellsten Daten (bereits Ende Juli veröffentlicht) haben im ersten Halbjahr 31.050 Migranten einen Asylantrag in Österreich gestellt. Die meisten davon stellten Migranten aus Afghanistan (7325), gefolgt von Syrien (6680), Tunesien (3810), Pakistan (3110) und Indien (2025). Bis zum 12. August wurden in diesem Jahr bereits knapp 330 Schlepper festgenommen, verwies Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf die Daten. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeute das ein Plus von 80 Festnahmen.