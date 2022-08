Schlepperfahrzeug durchbrach Kontrolle: Drei Tote

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Es waren nach Informationen der „Krone“ fünf Hubschrauber, unter anderem ein Christophorus 9, sowie eine Polizeidrohne im Einsatz. Die Rettungskräfte rückten aus den naheliegenden Orten Kittsee, Edelstal und Berg an. 17 Polizisten standen im Einsatz. Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser in vier Bundesländern (Wien, NÖ, Burgenland und Graz) geflogen.