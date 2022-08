China bei Offshore-Windkraftanlagen vor EU

Meiste Anlagen vor Chinas Küste

Ergebnis: Im Juni 2021 waren in China 3267 Offshore-Windkraftanlagen in Betrieb, in der EU 3096 und in Großbritannien 2378. Weltweit wurden 8885 Anlagen gezählt. Bei der Leistung lag die EU vorne: Die Offshore-Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee, der Irischen See sowie im Atlantik vor Portugal kamen auf 15,2 Gigawatt (GW). Die chinesischen Anlagen kamen zu dem Zeitpunkt auf 14,1 GW, die britischen auf 10,7 GW.