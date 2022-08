„Unsere Lieblinge brauche mehr grüne Spielflächen“

Mit 4,5 Hunden pro 100 Einwohnern gilt der Bezirk als jener mit der höchsten Dichte an Vierbeinern.„Nach letzter Zählung lebten 8600 bellende Vierbeiner in der Donaustadt. Die Auslauffläche ist mit 9,1 Quadratmeter jedoch im Wien-Vergleich nur an siebenter Stelle“, so Caroline Hungerländer, die stellvertretende Wiener ÖVP-Landesparteiobfrau der ÖVP als Begründung für ihren Bell- und Knurralarm beim Lokalaugenschein am Ernst Jandl-Weg.