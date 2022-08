Mehr Platz für Hunde in der Landstraße

Bessere Bedingungen für ganzen Bezirk gefordert

Doch die Bürgerinitiative will insgesamt bessere Bedingungen für die immer mehr werdenden Vierbeiner auf der Landstraße: Mehr Hundesackerl-Aufsteller, Hundezonen mit Sichtschutz aus Jute, die den Lärm senken könnten, und ausreichend Wassermöglichkeiten in den bestehenden Hundezonen stehen auf der Wunschliste. Besonders die Hundezone am Donaukanal an der Weißgerberlände (Höhe Hundertwasserhaus) fristet ein trauriges Dasein.