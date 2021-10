Diese Zonen in Wien gehen vor die Hunde!

Wo wir nun auch zurück beim Thema wären. Denn immer wieder kommt es in Hundezonen zu unschönen Szenen: Vierbeiner werden gemobbt, verhalten sich aggressiv, Menschen nehmen keine Rücksicht aufeinander, es kommt zum Streit. Mit ein paar Faustregeln lassen sich viele Konflikte vermeiden, wie Expertin Eva Persy im Interview beschreibt (am Donnerstag in Ihrer „Krone“ und auf krone.at). Denn in einer Hundezone gibt man die Verantwortung für ein Tier nicht ab.