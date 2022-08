Angehörige fordern nach Grubenunglück Hilfe

Stollen unter Wasser

In dem Bergwerk in Sabinas im Bundesstaat Coahuila, mehr als 1000 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, war es am 3. August zu einem Erdrutsch und einem Wassereinbruch gekommen, der die Suche erschwert. Der rund 60 Meter tiefe Stollen stehe bis zu einer Höhe von etwa 30 Metern unter Wasser, schilderte der Gouverneur von Coahulia, Miguel Ángel Riquelme, damals im Fernsehsender Milenio TV.