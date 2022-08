Mühlbacher Kantersieg-Serie wird unheimlich

Mehr als sieben Treffer im Schnitt

Den wohl besten Einstand aller Unterhaus-Klubs feierte Mühlbach am Hochkönig in der 2. Klasse Süd. Aufs 7:1 in Wald folgte ein 10:1 gegen Altenmarkt 1b, am Samstag legte man prompt ein 6:0 in Hüttau nach. Damit fehlt den Pongauern nur ein Tor, um nach drei Spielen doppelt so viele Treffer wie der punktgleiche Verfolger Wagrain vorweisen zu können. Der Pongauer Lokalrivale zeigte übrigens seinerseits mit einem 4:2 gegen Vorjahres-Fastaufsteiger Dorfgastein auf. Dritter im Bunde der Makellosen ist Zell am See nach einem hart erkämpften 3:2 in Wald, das man in Unterzahl über die Zeit brachte.