Nur sieben Prozent in ein anderes Spital geschickt

Die helle Aufregung rund um die Klinik in Waidhofen an der Thaya ist in den letzten Monaten wieder verblasst. Nach der Schließung der Chirurgie-Abteilung im Frühjahr stieß man dort auf eine Welle der Empörung. Im Mai wurde die „interdisziplinäre Ambulanz“ geschaffen, die nach 19 Uhr und an Wochenenden wieder Erstbegutachtungen und einfache Wundversorgungen durchführte. Ängste und Sorgen machten sich in der Bevölkerung breit, dass man nur ein „Alibi“ vorschieben und man trotzdem Patienten außerhalb dieser „Bürozeiten“ weiterschicken würde.