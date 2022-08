Erster russischer Laptop mit Baikal-Chip gesichtet

Chips wurden noch bei TSMC gefertigt

Wobei „made in Russia“ beim Bitblaze Titan BM15 relativ ist: Der exotische Hauptprozessor vom Typ Baikal M, der in dem Gerät zum Einsatz kommt, wurde noch vor Kriegsbeginn beim Chipspezialisten TSMC in Taiwan gefertigt. Und der verkündete, keine hoch entwickelten Prozessoren mehr nach Russland liefern zu wollen. Damit ist der Hersteller vorerst auf die vorhandenen Lagerbestände angewiesen.