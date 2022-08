Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall im Zillertal

Zu einem heftigen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in Ramsau im Zillertal in Tirol! Eine 39-jährige Lenkerin musste ihren Pkw auf der B169 anhalten. Zwei hinter ihr fahrende Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachten in das Auto der Frau. Die beiden hinteren Lenker wurden verletzt.