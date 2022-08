Land Rover versteigert originale Bond-Stuntautos

Weitere Stuntfahrzeuge: Range Rover Sport und Jaguar XF

Eindrucksvolle Rollen als Stuntfahrzeuge in „Keine Zeit zu sterben“ spielten insgesamt sechs Range Rover Sport SVR. Eines dieser Modelle, das in dem Kinohit eine Verfolgungsjagd in Hochgeschwindigkeit absolvierte, wird nun bei Christie’s versteigert, wobei die Fachleute den Zuschlag bei einer Summe zwischen 95.000 und 143.000 Euro erwarten.