JAAA! Ralf Rangnick bleibt unserem ÖFB-Team treu

Die Entscheidung liege allein in den Händen von Rangnick, erklärte ÖFB-Boss Klaus Mitterdorfer am Rande des ÖFB-Cup-Finales am Mittwoch in Klagenfurt und erwartete noch in dieser Woche Rangnicks Entscheidung – für, oder eben gegen das Angebot der Bayern. Nun sind die Würfel gefallen!