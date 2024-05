Deutscher Ex-Hells-Angels-Chef im Iran getötet

Rockerkrieg am Niederrhein

Y. war den Polizei- und Justizbehörden seit Jahren aus anderen kriminellen Aktivitäten bekannt. Der in Mönchengladbach geborene Y. war zunächst bei den Bandidos aktiv, wechselte jedoch Ende 2012 mit mehreren Dutzend Klubmitgliedern zu den Hells Angels, was zu einem brutalen Rockerkrieg am Niederrhein führte.