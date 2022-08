Dramatisches Video zeigt austrocknenden Gardasee

„Wir müssen unsere Schifffahrt und die Fische schützen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Bauern rund um den See auch im August noch ihre Kulturen bewässern können“, schlägt Pierlucio Ceresa, Chef des Gemeindeverbands Garda, Alarm. Nichts wird rund um den See sehnlicher erwartet als Regen - doch der ist spärlich und auch in den nächsten Tagen kaum in Sicht. Der Pegelstand liegt derzeit einen Meter unter dem Normalzustand, rund um die Halbinsel Sirmione zog sich das Wasser so weit zurück, dass komplett neue Strandabschnitte entstanden sind, auf denen sich nun die Touristen tummeln. Geht es so weiter, wird demnächst der historische Tiefstand erreicht.