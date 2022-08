China-Marken Ora und Wey wollen Europa erobern

Für den Antrieb sorgen insgesamt drei Motoren. Unter der Haube sitzt ein Zweiliter-Vierzylinder mit 150 PS, in die Neungangautomatik integriert ist ein Elektromotor mit 110 kW/150 PS. Dazu kommt ein weiterer Elektromotor mit 135 kW/184 PS an der Hinterachse. Als Systemleistung gibt der Hersteller 350 kW/476 PS an. Die elektrische Reichweite des 2220 kg schweren Allradlers, der Tempo 100 in fünf Sekunden erreicht, soll bei 150 Kilometern liegen.