Tennis-Beauty verabschiedet sich unter Tränen

Ihren Rücktritt nach dem Turnier in der Heimat hatte die Kanadierin schon vorher angekündigt. Sie präsentierte sich seither gut gelaunt und auch sportlich abgebrüht. In der ersten Runde setzte sie sich gegen Emiliana Arango durch. Und auch gegen Wimbledon-Halbfinalistin Bencic zeigte sie eine starke Leitung. Auch wenn es schließlich nicht reichte und sie sich mit 1:2 in Sätzen vom Turnier und damit auch ihrer Profi-Karriere verabschieden musste.