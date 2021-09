Wey Coffee: Plug-in-Hybrid mit Monsterreichweite

Aber beeindruckend ist der Wey Coffee 01 allemal. Vom Format (und auch vom Anspruch) her ist er auf dem Niveau eines BMW X5 oder Mercedes GLE, und bei den Stuttgartern dürften sie sich auch in Sachen Innenraumgestaltung inspirieren lassen haben. Alles wirkt elegant und auf eine moderne Art gediegen, die gesteppten Türverkleidungen, die Lautsprecherblenden, das erinnert alles an Mercedes. Nur die Cockpitgestaltung mit der aufragenden schwarzen Wand zeichnet ein anderes Bild. Dafür ist das integrierte 9,2-Zoll-Tachodisplay wiederum eher was fürs Auge.