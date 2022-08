Hass im Netz: Kanzlergattin spendet für Tierschutz

Nach 15.000 Euro für die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not spendet die Ehefrau des Kanzlers weiterhin Geld von ihrem gewonnenen Hass-im-Netz-Verfahren wegen eines zigfach geteilten Falsch-Postings im Zuge der Masken-Affäre rund um Hygiene Austria. Diesmal sind es 5000 Euro an den Tierschutz.