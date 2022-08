Berufung abgelehnt: Archie darf nicht in Hospiz

Im Kampf für ihren im Sterben liegenden Sohn Archie haben die Eltern des zwölfjährigen Buben in England erneut eine Niederlage erlitten. Das Berufungsgericht in London lehnte am Freitagabend einen Antrag ab, mit dem die Familie die Verlegung des unheilbar kranken Archie von einem Krankenhaus in ein Hospiz erwirken wollte. Die Geräte, die den Buben derzeit noch am Leben erhalten, sollen bald abgeschaltet werden.