Eltern fordern: Archie soll zum Sterben ins Hospiz

Familie kämpft bis zum bitteren Ende

Archies Mutter Hollie Dance zeigte sich daraufhin verzweifelt. „Das ist das Ende“, sagte sie vor Reportern in London. Dance warf der Klinik vor, sie breche ihr Versprechen, dass Archie in einem juristischen „Worst-Case-Szenario“ in ein Hospiz kommen könne. Mit ihrem wohl letzten Antrag will die Familie erwirken, dass Archie statt in einem Krankenhauszimmer in ruhigerer Umgebung stirbt. Auch prüfe die Familie derzeit Angebote aus Japan und Italien, den Buben zu behandeln, so die Mutter gegenüber der britischen „Daily Mail“.