Archie darf nicht zum Sterben ins Hospiz

Es sei im besten Interesse Archies, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus statt in einer anderen Umgebung eingestellt würden, sagte die Richterin. „Archie ist in einem solch instabilen Zustand, dass ein erhebliches Risiko sogar dann besteht, wenn er in seinem Krankenhausbett gedreht wird, was im Rahmen seiner fortlaufenden Pflege erfolgen muss“, teilte der Krankenhausbetreiber mit. Eine Verlegung in eine völlig andere Umgebung würde seinen Zustand höchstwahrscheinlich rapide verschlechtern. Theoretisch können die Eltern nun noch das Berufungsgericht einschalten.