Canyoning-Sportlern aus Tuxbachklamm geborgen

Da haben sich zwei Urlauber wohl mächtig überschätzt! Ein US-Amerikaner (37) und eine 38-jährige Deutsche mussten am Donnerstag ihre Canyoning-Tour in der Tuxbachklamm in Finkenberg abbrechen und einen Notruf absetzen. Bergrettung und Wasserrettung konnten die beiden nach eine schwierigen Bergung retten.