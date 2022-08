„Sind in einer Situation, die wir vor Kurz hatten“

Man nimmt ein Bröckeln wahr unter der Bevölkerung. Was sagen Sie Leuten, dass die Sanktionen noch nicht so richtig greifen?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Klinkt man sich einfach aus. Dann gibt es da einen Ostteil und einen Westteil in Europa. Und sagt dann: Das, was da drüben passiert, ist uns völlig egal. Und wir machen unsere Geschäfte? Schauen Sie sich bitte einmal die Krisen der letzten 50 Jahre an. Ich möchte gar nicht den Zweiten Weltkrieg bemühen. Vietnam-Krieg, zwei Irak-Kriege, vier Nah-Ost-Kriege, drei Balkenkriege in acht Jahren, Vertriebe, Flüchtlingskriege, Pandemien, Hochwasser gehabt, Vermurungen, Lehman Brothers, Finanzkrisen Irland, Portugal, Griechenland vor der Pleite. Unterm Strich haben wir alles bewältigt, sind stärker hervorgekommen als zuvor. Und ich frage mich: Wieso ist ein solches Weltuntergangsgefühl da? Wo ist die Tatkraft und die Überzeugung, das Selbstbewusstsein: Wir gehen da jetzt gestärkt heraus aus dem Ganzen? Da muss man halt ein paar Dinge machen. Zum Beispiel haben wir jetzt die Chance, massiv in erneuerbare Energien zu investieren. Da müssen die Verfahren beschleunigt werden. Wir haben da ein Kraftwerksprojekt, da sind wir im zehnten Verfahrensjahr. So wird es nicht funktionieren. Und: Ich glaube, dass wir in diesen Dingen mehr Entschiedenheit aufsetzen sollen.