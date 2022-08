„Offene Fragen“: Tote Ärztin wird nun obduziert

Spektakuläre Wende im Fall der durch Corona-Leugner in den Tod getriebenen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr: Nach einer Welle an Kritik an die Behörden wird die Leiche der jungen Frau jetzt doch obduziert! „Wir haben das bei Gericht beantragt“, bestätigt ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Wels (OÖ) gegenüber der „Krone“. Damit sollen mögliche offene Fragen zur Todesursache restlos geklärt werden.