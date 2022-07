Ärztekammer-Vize: „Das grenzt an Körperverletzung“

Auch mehrere Tage nach dem Beschluss des Endes der Covid-Quarantäne in Österreich reißt die Kritik daran nicht ab. Besonders laut äußerte diese am Freitag Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer - die Regelung sei nicht nur kaum umsetzbar, sie grenze zum Teil sogar an „Körperverletzung von Nicht-Erkrankten“, zeigte er sich entsetzt. Das Konzept der „Eigenverantwortung“ erachtet Mayer in Österreich für gescheitert.