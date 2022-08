Ein Torjäger mit Ecken und Kanten

Durchtrainiert sieht zweifelsfrei anders aus. „Seine Visitenkarte spricht aber für ihn. Natürlich gibt er im Training nicht immer 100 Prozent, braucht seine Ruhezeiten. Das lassen wir ihm aber durchgehen. Weil wir wissen, was wir von ihm bekommen. Es ist ein Geben und Nehmen, das hervorragend funktioniert“, weiß Santner. Paukner zahlt seinen Sonderstatus regelmäßig mit Toren zurück. Wie mit dem Doppelpack zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Siegendorf, der davor 25 Spiele ungeschlagen war. „Das war in Ordnung. Es haben sieben neue Spieler von Beginn an gespielt. Von der Qualität her sind wir stärker als in der Vorsaison.“