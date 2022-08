Für Erstattung von Flug Servicegebühr kassiert

Eigentlich wollten Christian B. und zwei seiner Freunde im Juli mit einer ungarischen Billig-Airline nach Mallorca reisen. Doch schon im März wurde der Flug gestrichen. „Wizz Air hat mir damals eine Stornierungsbestätigung geschickt. In der steht, dass bereits am 7. März das Geld für die gebuchten Tickets an den Reisevermittler überwiesen wurde“, schilderte der Leser.