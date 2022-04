Das sind die Stolpersteine bei Buchungsportalen

Was passiert aber, wenn der erste Flug Verspätung hat und man dadurch den zweiten verpasst oder einer der beiden Flüge annulliert wird? In diesem Fall hat man kein Recht auf kostenlose Weiterbeförderung. In der Wahrnehmung der zweiten Fluglinie ist man nämlich einfach nicht zum Flug erschienen. Diese weiß vermutlich nicht einmal, dass man eine Umsteigeverbindung hat. Selbiges gilt, wenn Hin- und Rückflug getrennte Beförderungsverträge sind. Was macht man etwa mit einem Rückflug von einer griechischen Insel nach Österreich, wenn man gar nicht rechtzeitig auf die Insel kommt? Es ist daher ratsam, Flüge direkt bei der Airline zu buchen. So kommt es auch nicht zu getrennten Beförderungsverträgen.