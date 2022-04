Urlaubsbuchung 2022: Das müssen Sie wissen!

Einzeln gebucht: Kunde muss sich um Probleme kümmern

Das Motto lautet: Do it yourself. Einerseits beim Buchen, andererseits, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Etwa der Flug ausfällt, verschoben wird, die gebuchte Zimmerkategorie im Hotel plötzlich nicht verfügbar ist oder es um das Thema Rückerstattungen geht. Dann muss man selbst ran, sich mit den einzelnen Unternehmen auseinandersetzen, oft auch ärgern oder streiten. Noch dazu gilt in der Regel jenes Recht, in dem der jeweilige Vertragspartner seinen Sitz hat. Buche ich ein Strand-Hotel in Antalya, gilt türkisches Recht. Des Weiteren gibt es bei Flug- und Hotelbuchungen keine Insolvenzabsicherung.