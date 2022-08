100jährige - gebrechlich aber meist glücklich

Uralt und trotzdem glücklich: „Das klingt vielleicht zunächst überraschend, aber das geht anscheinend sehr wohl. Dies belegen verschiedene Hundertjährigen-Studien“, erklärt Prof. Dr. Daniela Jopp, Psychologin an der Universität Lausanne (Schweiz). So hat eine amerikanische Untersuchung zum Beispiel gezeigt, dass Hundertjährige relativ selten Depressionen haben. In einer Heidelberger Studie gaben mehr als 80 Prozent der Hochbetagten zudem an, dass sie zufrieden seien. Die Lebenszufriedenheit ist dabei im Vergleich mit der Gruppe der 80- bis 95-jährigen Menschen sogar höher. Und auch die aktuelle Schweizer Studie bescheinigt den sehr alten Menschen eine hohe Resilienz (Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen).