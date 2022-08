Erstes Getreideschiff hat die Ukraine verlassen

Drei Häfen sind Teil des Abkommens

In der Region Odessa in der Südukraine liegen alle drei Häfen, über die infolge eines kürzlich erzielten Abkommens zwischen Russland und der Ukraine wieder Getreide über das Schwarze Meer exportiert werden soll. Den Anfang machte am Montag um 7.30 Uhr das Schiff „Razoni“, das unter der Flagge von Sierra Leone fährt. Es ist auf dem Weg in den Libanon und fährt damit zu dem Staat, wo bereits ein Schiff mit Gerste angekommen ist. In diesem Fall hatte Kiew Moskau jedoch Getreidediebstahl vorgeworfen.