Krim: Stab russischer Flotte mit Drohne attackiert

Auf der von der Ukraine beanspruchten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in der Stadt Sewastopol der Stab der Schwarzmeerflotte mit einer Drohne angegriffen worden. Fünf Menschen seien dabei am Sonntag verletzt worden, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in seinem Blog auf Telegram mit. Die Drohne sei in einem Hof des Stabsquartiers eingeschlagen. Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Ukrainische Behörden bestritten den Angriff.