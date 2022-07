Ukrainisches Getreideschiff lief im Libanon ein

Erstes Schiff könnte planmäßig am Freitag oder Samstag ablegen

Die Kriegsgegner Ukraine und Russland hatten vor einer Woche mit den Vereinten Nationen und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um Getreideausfuhren aus der Ukraine über drei Schwarzmeerhäfen zu ermöglichen. Der Hafenbetrieb war nach Kriegsbeginn Ende Februar aus Sicherheitsgründen eingestellt worden. Das ukrainische Militär hatte etwa die Küste vermint, Moskau wurde eine Blockade des Getreides vorgeworfen. Am Freitag kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den baldigen Start der Getreideexporte über das Schwarze Meer an. „Ich denke, dass es heute oder morgen beginnt“, sagte er. Gemeint ist, dass dann das erste Getreideschiff seit Februar ablegen würde.