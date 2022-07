102-Jähriger lässt seinen Führerschein verlängern

Land der Hundertjährigen

Italien zählt weltweit zu den Ländern mit den meisten Hundertjährigen. Das Dorf Perdasdefogu auf der Insel Sardinien steht im Guinness-Buch der Rekorde - als Gemeinde mit der weltweit höchsten Quote an Hundertjährigen im Vergleich zur Bevölkerungszahl. Von den insgesamt 1778 Einwohnern sind acht gebürtige und ansässige Bürger 100 Jahre alt oder älter. Das sind also mehr als vier Hundertjährige pro tausend Einwohner.