Kocher warnt vor Abwanderung heimischer Firmen

USA, China und Indien leiden weniger an Sanktionen

Insbesondere energieintensive Branchen aus den Bereichen Glas, Papier, Stahl oder Aluminium drohen gegenüber der globalen Konkurrenz jetzt ins Hintertreffen zu geraten. Der Grund: In Europa steigen wegen der Sanktionen die Energiepreise besonders stark - je nach Vorsorge der Unternehmen um das Zwei- bis Vierfache. In den USA, China und Indien, die viel weniger von russischer Energie abhängig sind, erhöhen sich die Kosten weniger als etwa in Österreich oder Deutschland oder auch Ungarn. Hier ist die Abhängigkeit besonders hoch. Resultat: Firmen können in China oder in Indien billiger produzieren.