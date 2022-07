Russland dreht nächstem EU-Land den Gashahn zu

Russland dreht erneut am Gashahn - nachdem bereits die Lieferungen in mehrere europäische Länder gestoppt wurden, ist nun Lettland an der Reihe. Der russische Gaskonzern Gazprom habe die Lieferungen eingestellt, weil gegen die Bedingungen der Entnahme von Gas verstoßen worden sei, teilte der Energieriese am Samstag mit.