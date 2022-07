Energie-Krisenkabinett tritt am Montag zusammen

Das Krisenkabinett der Bundesregierung will am morgigen Montag mit der Opposition, der Stadt Wien, den Sozialpartnern und Experten der Energiewirtschaft über den Status der Energieversorgung in Österreich beraten. „Es ist wichtig, dass alle politisch Handelnden einen gesicherten Informationsstand haben“, so Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag.