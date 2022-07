Ein hartes Ringen um die heimischen Energieriesen

Mit einem 3-Punkte-Plan will der SPÖ-Landesvize die OMV künftig an die Kandare nehmen: Die Republik solle einerseits wieder Mehrheitseigentum an der OMV anstreben, der Bund weiters auch die Spritpreise deckeln und zudem etwaige Übergewinne einkassieren. „Vom Preisbeobachten und immer neuen Gutscheinen haben wir genug. Die Preise müssen sinken“, so Schnabl.