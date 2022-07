„Energiesystem so schnell wie möglich umstellen“

Ab Samstag sollen in Deutschland angesichts neuer Regelungen für den Ausbau von Erneuerbaren Energien die Vergütungssätze für alle neuen Photovoltaikanlagen steigen. „Das sendet ein klares Signal in den Markt und gibt der Solarenergie einen entscheidenden Schub“, so Habeck zu den Zeitungen der Funken Mediengruppe. Bis zu 13,4 Cent pro Kilowattstunde sollen diejenigen erhalten, die ab Samstag eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen.