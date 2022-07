Deutsch kritisiert „Tatenlosigkeit“ der Regierung

„Was ist das für eine Regierung, die erstmals auch Kranke und Infizierte in die Arbeit schicken will?“, fragte sich Deutsch. Die Entscheidung, alle Kontrollinstrumente abzuschaffen, sei eine rein politische vor der Landtagswahl in Tirol, so Deutsch. „Man merkt mittlerweile auch keinen Unterschied mehr, ob da ein grüner oder ein FPÖ-Gesundheitsminister sitzt“.